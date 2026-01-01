С 5 августа в Перми продлили автобусный маршрут №22 Теперь он обслуживает и остановку «Улица Воркутинская» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, с 5 августа продлевается автобусный мартшурт №22.

«Автобусы будут заезжать на новую остановку «Улица Воркутинская» в обе стороны», — сообщили в дептрансе города.

Схема: департамент транспорта Перми

Всех пермяков просят быть внимательными, так как поменяется время некоторых отправлений.

Напомним, с 3 августа в Перми ввели временные изменения в схемах движения общественного транспорта. Причиной стало начало дорожно-ремонтных работ на участке ул. Борчанинова. Теперь автобусные маршруты № 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 на время ремонта следуют в объезд по ул. Крисанова, а маршрут № 53 направлен по улицам Крисанова, Луначарского и Попова.

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