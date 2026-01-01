В центре Перми с 3 августа изменится движение ряда автобусных маршрутов Изменения связаны с дорожно-ремонтными работами на участке улицы Борчанинова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 августа в Перми вводятся временные изменения в схемах движения общественного транспорта. Причиной стало начало дорожно-ремонтных работ на участке ул. Борчанинова, сообщили в департаменте транспорта города.

Как изменится движение автобусов:

— Автобусные маршруты № 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 на время ремонта будут следовать в объезд по ул. Крисанова.

— Маршрут № 53 будет направлен по улицам Крисанова, Луначарского и Попова.

Движение на участке ул. Борчанинова, где проводятся ремонтные работы, будет полностью перекрыто для автобусов. Изменения касаются только автобусов, трамваи продолжат работу в штатном режиме, их движение останется без изменений.

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