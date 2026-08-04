Здание Пермской галереи стало лауреатом международной премии по архитектуре Сразу два объекта бюро СПИЧ отмечены International Architecture Awards Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Белимов-Гущин/бюро СПИЧ

Международное жюри премии по архитектуре International Architecture Awards 4 августа назвало лучшие архитектурные проекты в мире за 2025 и 2026 год. Среди них два объекта бюро СПИЧ, возглавляемого Сергеем Чобаном: в номинации «Музеи и объекты культуры» одним из победителей 2026 года стало новое здание Пермской художественной галереи, а в номинации «Офисные здания» международное жюри наградило бизнес-центр TALLER, построенный в Москве.

Всего среди лауреатов 2026 года — десять работ из России: пять реализованных объектов и пять проектов. Информация об этом размещена на официальных ресурсах организаторов премии.

Международная архитектурная премия была учреждена Чикагским музеем архитектуры и дизайна «Атенеум» совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований, в этом году она будет вручаться в 21-й раз. Торжественная церемония награждения состоится 18 сентября в Афинах.

Как уже сообщал «Новый компаньон», 15 августа архитектор Сергей Чобан прибудет в Пермь, где выступит с публичной лекцией.

Бизнес-центр TALLER. Фото: Дмитрий Чебаненко/бюро СПИЧ

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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