Архитектор нового здания Пермской галереи встретится с пермской публикой Сергей Чобан приезжает в Пермь в середине августа Поделиться Твитнуть

Фото: бюро СПИЧ

В середине августа в Пермь прибудет архитектор с мировым именем, руководитель бюро СПИЧ, автор проекта нового здания Пермской художественной галереи. Об этом «Новому компаньону» рассказала директор Пермской галереи Юлия Тавризян.

Это будет первый приезд архитектора в Пермь после постройки музейного здания, и Чобан впервые увидит, как был воплощён его замысел.

В программе пребывания Сергея Чобана в Перми — публичная лекция «Пространство для искусства» (16+), в которой он расскажет о своём опыте проектирования музейных и выставочных пространств, о принципах, которые позволяют сделать произведение искусства главным действующим лицом в архитектурном решении независимо от масштаба — от временных выставок до постоянных музейных экспозиций.

Сергей Энверович поделится опытом работы над Музеем архитектурного рисунка в Берлине, над выставками «Русский путь. От Дионисия до Малевича» в Музеях Ватикана и «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее, а также расскажет о недавно реализованных проектах — музейно-выставочном центре «ЗИЛАРТ» в Москве и, конечно, о новом здании Пермской галереи на Заводе Шпагина.

Лекция пройдёт в Пермской галерее 15 августа, начало в 16:00.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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