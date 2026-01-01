В природном парке «Пермский» затопило экотропу Туристов просят воздержаться от посещений Поделиться Твитнуть

фото Дирекции ООПТ Пермского края

В связи с паводком на р. Усьва на Усьвинском участке природного парка «Пермский» произошло подтопление экотропы, туристических стоянок и площадки Альфа под Усьвинскими Столбами. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ Пермского края.

Туристов просят не посещать данный участок и не сплавляться по реке до тех пор, пока ситуация не стабилизируется и тропа не будет приведена в безопасное состояние.

Ранее в ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» сообщали, что с раннего утра 2 августа началось резкое повышение уровня воды в р. Усьва в Прикамье. В учреждении отмечали, что вода очень мутная, с ржавчиной, и в ней плывут деревья, поэтому туристам рекомендуется избегать посещения Усьвинского участка природного парка «Пермский» до стабилизации обстановки.

Подъём воды вызван сильными осадками на Урале.

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