Дождевой паводок вызвал опасное повышение уровня воды в реке Усьва в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото дирекции ООПТ Пермского края

Сегодня, 2 августа, с раннего утра началось повышение уровня воды в р. Усьва в Прикамье. Об этом сообщили в ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» и рассказали, в чём опасность этого процесса.

В учреждении отметили, что вода очень мутная, с ржавчиной, и в ней плывут деревья, поэтому туристам рекомендуется избегать посещения Усьвинского участка природного парка «Пермский» до стабилизации обстановки.

Подъём воды вызван сильными осадками на Урале.

Ранее в ГБУ сообщали, что с 30 июля на р. Чусовой в Пермском крае закрыта оборудованная туристическая стоянка у камня Поныш. Это связано с тем, что специалисты обнаружили крупные трещины на вершине скалы и зафиксировали риск падения большого фрагмента породы. Поэтому туристам сейчас запрещено причаливать к берегу рядом со скалой, подходить к основанию или находиться под нависающими выступами, а также использовать оборудованную стоянку. Эти меры будут действовать до особого распоряжения.

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