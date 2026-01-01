В Прикамье временно закрыли стоянку у камня Поныш Ранее на вершине горы обнаружили опасные трещины Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С 30 июля на реке Чусовой в Пермском крае закрыта оборудованная туристическая стоянка у камня Поныш. Это связано с тем, что специалисты обнаружили крупные трещины на вершине скалы и зафиксировали риск падения большого фрагмента породы. Об этом сообщается на странице ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» в соцсетях.

Ранее на вершине камня Поныш обнаружены опасные трещины. Существует угроза камнепада: порода постепенно разрушается. Поэтому туристам сейчас запрещено причаливать к берегу рядом со скалой, подходить к основанию или находиться под нависающими выступами, а также использовать оборудованную стоянку. Эти меры действуют до особого распоряжения.

В ближайшее время специалисты проведут инженерно-геологическое обследование. После оценки уровня опасности стоянку перенесут в безопасное место. О дате открытия новой площадки сообщат дополнительно.

В дирекции особо охраняемых природных территорий напоминают, что разрушение горных пород — естественный процесс, который может произойти внезапно. Поэтому туристов призывают соблюдать все введённые ограничения ради собственной безопасности.

Камень Поныш расположен на правом берегу одноименной реки, где она впадает в Чусовую.

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