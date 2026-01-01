В Перми осудят владельца кафе, где на заборе погибла посетительница Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Кировский районный суд Перми поступило уголовное дело против владельца кафе «Пиво Мясо», который обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекшем смерть посетительницы. По ст. 238 УК РФ ему инкриминируется оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, владелец кафе без разрешения провёл реконструкцию здания: добавил летнюю веранду с танцевальным залом и перепланировал второй этаж, превратив его в комнату отдыха с открытым выходом на крышу веранды. Территория кафе была обнесена металлическим забором с острыми пиками, расположенными рядом с верандой.

Следователи считают, что владелец знал о возможности свободного доступа посетителей в служебное помещение и о риске падения с крыши веранды. Однако он не предпринял никаких действий для ограничения доступа и обеспечения безопасности гостей. В кафе не было охраны или персонала, который мог бы контролировать посетителей и предотвращать их проникновение в служебные зоны. Эти обстоятельства привели к трагедии.

Напомним, в мае 2025 года 18-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в служебную комнату, вышла через окно на крышу веранды и упала, напоровшись на пики забора. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом происшествии «Новый компаньон» уже писал.

Предварительное слушание по делу назначено на 11 августа.

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