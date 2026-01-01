Краевой суд подтвердил увольнение директора пермской гимназии в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

Ольга Носкова

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда об увольнении директора МАОУ «Гимназия № 2» Людмилы Сухановой. Департамент образования администрации Перми обязан расторгнуть с ней трудовой договор с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Поводом для судебного разбирательства стали результаты прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства при передаче муниципального имущества в аренду.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе 2022 года Людмила Суханова заключила договор аренды помещения гимназии с автономной некоммерческой организацией, руководителем которой является её родственник. Сделка была проведена без проведения обязательного аукциона и согласования с учредителем учреждения.

На протяжении всего срока действия договора (с 10 января 2022 года) директор гимназии не уведомила департамент образования о конфликте интересов и не предприняла мер по его урегулированию.

Кроме того, арендатор систематически задерживал оплату и не внес обеспечительный платёж, однако администрация школы не применяла к организации никаких санкций.

Изначально за выявленные нарушения руководителю был объявлен выговор. Однако прокуратура сочла такую меру дисциплинарного взыскания недостаточной и обратилась в суд с иском о признании приказа незаконным, потребовав увольнения в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объёме.

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