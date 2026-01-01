Суд постановил уволить директора пермской гимназии №2 в связи с утратой доверия В учебном заведении выявлены серьёзные нарушения, связанные с заключением договора аренды

Ольга Носкова

Ленинский районный суд Перми постановил уволить директора гимназии №2 Людмилу Суханову. Такое решение было принято после проверки, которую прокуратура Мотовилихинского района Перми провела в учебном заведении. Требования надзорного органа были удовлетворены в суде 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в гимназии были выявлены серьёзные нарушения, связанные с заключением договора аренды. В частности, директор гимназии сдала в аренду помещение автономной некоммерческой организации, которой руководил её родственник. При этом договор был заключён без проведения обязательного аукциона и без согласования с учредителем образовательного учреждения. На протяжении всего периода аренды — с 10 января 2022 года и до завершения проверки — директор не приняла мер для урегулирования конфликта интересов и не уведомила департамент образования Перми о сложившейся ситуации.

Кроме того, арендатор систематически задерживал оплату, а обеспечительный платёж не вносил вовсе. Несмотря на это, гимназия не применяла к организации никаких мер ответственности.

По результатам проверки директору гимназии был объявлен выговор. Однако прокуратура сочла это наказание недостаточным и обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании приказа о выговоре незаконным. Прокурор потребовал уволить директора гимназии в связи с утратой доверия.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

