Прокуратура требует уволить директора пермской гимназии №2 Людмилу Суханову обвиняют в конфликте интересов

Ольга Носкова

Прокуратура Мотовилихинского района Перми направила иск в суд с требованием уволить директора гимназии №2 Людмилу Суханову с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причиной послужил выявленный в ходе антикоррупционной проверки конфликт интересов.

Как пишет издание Properm, в январе 2022 года между гимназией и организацией «Центр Кайдзэн», руководителем которой является сын директора Алексей Суханов, был подписан пятилетний договор аренды школьных помещений. Несмотря на очевидный конфликт интересов, директор не сообщала своему работодателю — департаменту образования — о этой ситуации.

Ранее руководству предлагалось добровольно уйти с поста, учитывая заслуги Сухановой перед образованием, однако директор отказалась. Судебное разбирательство начнется 24 февраля. Помимо директора, в качестве третьих лиц в судебном процессе выступают департамент образования и сам центр «Кайдзэн».

Вокруг гимназии уже возникали другие конфликты, связанные со спорами руководства учреждения с родителями и территориальные разногласия с соседствующими товариществами собственников жилья.

На сегодняшний день прокуратура настаивает на прекращении трудовых полномочий Сухановой.

Людмила Суханова руководит гимназией с 1989 года, имеет многолетний опыт работы в сфере образования. С 2025 года в учебном заведении действует китайская программа обучения.

