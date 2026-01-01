Пермяки заметили столб чёрного дыма рядом с аэропортом На территории проводят плановые учения Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермяки заметили столб чёрного дыма вблизи аэропорта Большое Савино. В пресс-службе аэропорта прокомментировали ситуацию.

«На территории проходят плановые учения», — сообщили в аэропорту.

Воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из Перми задерживаются вылеты в Сочи и Калининград.

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