Из Перми задерживаются вылеты в Сочи и Калининград Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Во вторник, 4 августа, фиксируются задержки вылетов из пермского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, это коснулось рейсов в Сочи и Калининград.

Так, рейс N4 883 авиакомпании Nordwind Airlines в Калининград вылетит в 12:50 вместо ранее запланированных 07:20.

Рейс N4 424 в Сочи этой же авиакомпании отправится в 02:15 5 августа. Изначально предполагалось, что борт вылетит из Перми в 21:50 4 августа. Это связано с объявлением атак беспилотников в Краснодарском крае.





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