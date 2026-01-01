В Перми нашли надгробие протоиерея Александра Луканина Он был настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора Поделиться Твитнуть

Фото: страница Камской археологической экспедиции ВК /vk.ru/archeology_psu

Сотрудники Камской археологической экспедиции Пермского университета обнаружили в Перми памятник в виде аналоя. Как сообщили археологи в соцсетях, находка принадлежала протоиерею Александру Матвеевичу Луканину (1821—1889).

Личность удалось установить благодаря сохранившейся надписи на камне. На ней указаны даты рукоположения во священника — 8 ноября 1842 года, и возведения в сан протоиерея — 23 ноября 1862 года.

Александр Луканин был уроженцем села Орда и выпускником Пермской духовной семинарии. Он служил пятым настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора, а также работал в храмах Юговского, Нытвенского заводов, Дедюхина, Соликамска и Екатеринбурга.

Помимо церковной службы отец Александр занимался писательством: его труды по церковному праву переиздавались, а работы по статистике уездов и истории Соликамска внесли вклад в краеведение. Современники называли его «столпом церковно-административного здания». Он редактировал «Пермские епархиальные ведомости», возглавлял попечительство о бедных духовного звания и входил в Духовную консисторию. Священник продолжал работать до последних дней жизни — последний номер ведомостей он подготовил за четыре дня до смерти от чахотки.

Протоиерей скончался 7 ноября 1889 года на 68-м году жизни. Его похоронили у алтаря кафедрального собора при участии духовенства всех городских церквей во главе с епископом Владимиром.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце июля во время раскопок на территории старого зоопарка учёные обнаружили часть гранитного надгробия пермского купца второй гильдии Ивана Герасимовича Малюшкина.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.