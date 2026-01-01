В Перми найден фрагмент надгробия купца Ивана Малюшкина На месте старого зоопарка продолжаются раскопки Поделиться Твитнуть

Фото: Камская археологическая экспедиция / vk.ru/archeology_psu

Как сообщает Камская археологическая экспедиция, во время раскопок на территории бывшего архиерейского кладбища, где ранее располагался зоопарк, учёные обнаружили часть гранитного надгробия пермского купца второй гильдии Ивана Герасимовича Малюшкина.

Найденный артефакт возвращает память о представителе влиятельной купеческой династии. Семейное дело заложил отец предпринимателя, Герасим Иванович, открывший в городе хлебную и пряничную торговлю, а затем официально приписавшийся к купеческому сословию. В 1878 году бразды правления перешли к Ивану Герасимовичу. Он не только приумножил капитал, расширив ассортимент за счёт винных и колониальных товаров — чая, кофе и специй, — но и стал заметной фигурой в общественной жизни губернского центра.

Иван Малюшкин входил в состав Пермской городской думы, работал в губернском податном присутствии и учетно-ссудном комитете Общественного Марьинского банка, а также оказывал поддержку Рождество-Богородицкому попечительству. Купец скончался в возрасте 43 лет, оставив бизнес единственному сыну. За три поколения предприятие прошло путь от небольшой бакалейной точки до одного из элементов торгового наследия города.

Обнаруженный фрагмент памятника передан специалистам для очистки и консервации. После изучения эпитафии и детального описания находка может быть передана в фонды Пермского краеведческого музея для включения в экспозицию, посвящённую городскому быту XIX века.

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