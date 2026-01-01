В Прикамье суд привлёк руководство «Соликамскбумпрома» в процедуру банкротства В прошлом году чистый убыток предприятия составил 4,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО "Соликамскбумпром"

Арбитражный суд Пермского края существенно расширил круг участников резонансного дела о финансовой несостоятельности АО «Соликамскбумпром». В рамках заседания, посвящённого проверке обоснованности заявлений о банкротстве одного из крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий региона, суд привлёк к процессу персонально президента компании Наталию Ступникову и председателя совета директоров Валерия Писоцкого. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Помимо топ-менеджмента, в судебное разбирательство попали аффилированные бизнес-структуры — ООО «СПБ-Инвест», ООО «Бикор» и ООО «Сопапэкс», а также наследники покойного основателя комбината Виктора Баранова — Татьяна и Кирилл Барановы. Издание отмечает, что для всех вновь привлеченных лиц явка на следующие слушания признана судом строго обязательной.

Параллельно с этим судебный орган выдвинул ультимативное требование к предприятию-должнику: активизировать попытки мирного урегулирования конфликта и принять исчерпывающие меры по погашению накопленной задолженности. Суд также инициировал механизм случайной выборки саморегулируемых организаций (СРО) для назначения независимого арбитражного управляющего. Кандидатами на предоставление кандидатуры стали СРО «Развитие», Ассоциация «Межрегиональная СРО «Содействие»» и Союз арбитражных управляющих «Созидание».

Конфликт вокруг Соликамского ЦБК перешёл в острую фазу. Ключевые держатели долга, среди которых ПАО «Пермэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Пермь» и ООО «УК «Интеллект Капитал"», категорически настаивают на немедленном введении процедуры наблюдения.

Текущее финансовое положение предприятия выглядит следующим образом. Сумма просроченной задолженности перед контрагентами превысила 4 млрд руб. В отделе судебных приставов по городу Соликамску находится 106 активных производств на общую сумму свыше 489 млн руб., при этом часть активов СБП уже заблокирована под арестом. Чистый убыток общества по результатам 2025 года достиг отметки в 4,8 млрд руб.

Рассмотрение вопроса о запуске полноценной процедуры банкротства отложено до 1 сентября. Это заседание суда может стать решающим для судьбы ведущего предприятия бумажной промышленности Прикамья.

АО «Соликамскбумпром» ведёт свою историю с 1992 года, являясь правопреемником Соликамского целлюлозно-бумажного комбината. Это предприятие полного цикла, контролирующее все этапы создания газетной бумаги — от варки собственной целлюлозы до выпуска готовой продукции. Контроль над акциями остается в руках семьи Барановых, действующего руководства и связанных структур (совокупно мажоритарный пакет), тогда как 5,21% ценных бумаг контролирует ООО «Калиостро кэпитал».

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