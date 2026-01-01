«Соликамскбумпром» запросил комплекс мер для преодоления экономических трудностей Предприятие оказалось в эпицентре «идеального шторма»

Фото предоставлено АО "Соликамскбумпром"

В АО «Соликамскбумпром» прокомментировали «Новому компаньону» ситуацию с кредиторской задолженностью предприятия более чем на 2 млрд руб. В компании отметили, что сегодня вся российская лесная промышленность страны оказалась в эпицентре «идеального шторма», вызванного сразу несколькими внешними факторами.

«Сокращение рынков сбыта и падение цен из-за санкций, укрепление курса рубля, рост расходов на производство и логистику, а также высокая ключевая ставка Центробанка РФ серьёзно ударили по деятельности лесопромышленного комплекса», — отметили на предприятии.

Президент АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова рассказала изданию, как компания преодолевает текущие трудности и какие инструменты использует для обеспечения финансовой устойчивости.

Она подчеркнула, что «Соликамскбумпром» — экспортноориентированное предприятие: более 90% продукции уходит за рубеж. Если до 2022 года компания работала с 60 странами, то сейчас — не более чем с двумя десятками. Из-за санкций пришлось уйти с европейских рынков, а из-за дорогого морского фрахта стали невыгодны поставки в Африку и Южную Америку. Ключевые направления сегодня — Китай, Индия, Турция и страны СНГ. Однако китайский рынок высококонкурентен, а спрос на продукцию нестабилен из-за торговых ограничений и разногласий с США. В результате во втором полугодии 2025 года зафиксировано максимальное падение цен — на 20—30% по сравнению с 2022 годом.

На внутреннем рынке также наблюдаются негативные тенденции: спрос ограничен, а потребление газетной бумаги за последние 10 лет сократилось более чем вдвое. Серьёзное давление на экономику предприятия оказывают растущие расходы: в 2025 году тарифы на перевозки по некоторым направлениям увеличились в 4—8 раз, растут цены на энергоресурсы, сырьё и материалы, а также на заработную плату. Это приводит к кассовым разрывам и задержкам в расчётах с поставщиками.

«Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками, конечно же, есть — кредиторы обращаются в суд за взысканием и установлением обеспечительных мер. Нет смысла озвучивать конкретные суммы, поскольку они меняются: что‑то погашается, что‑то появляется вновь. Могу сказать с полной уверенностью, что мы управляем ситуацией, предприятие продолжает работать, отгружать продукцию, получать выручку и рассчитываться с поставщиками», — заявила «Новому компаньону» Наталия Ступникова.

Для стабилизации финансового положения компания снизила расходы на сырьё и материалы в 1,5 раза, на 50% сократила затраты на ремонт оборудования и провела реструктуризацию кредитного портфеля.

Всего за последние 6 лет на развитие производства было направлено около 14 млрд руб., однако из-за высокой ключевой ставки процентные платежи по кредитам выросли на 1,1 млрд руб. в год. Сейчас ведётся работа с банками по реструктуризации задолженности, большинство из которых пошли навстречу.

В феврале 2026 года компания обратилась за поддержкой в Подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям российской экономики в условиях санкций. Кроме того, «Соликамскбумпром» запросил комплекс мер для преодоления экономических трудностей: субсидии для погашения просроченной задолженности, перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, а также реструктуризацию обязательств по кредитам и предоставление «кредитных каникул» на 2026 год. В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении профильных органов.

Как ранее писал «Новый компаньон», на минувшей неделе стало известно, что «Соликамскбумпром» столкнулось с угрозой банкротства из-за активного давления кредиторов. В марте на счета предприятия и его дочерних структур были наложены аресты на сумму свыше 650 млн руб. в рамках обеспечения судебных исков. С марта 2023 года комбинат стал ответчиком по 209 делам, общая сумма претензий по которым превышает 2,49 млрд рублей. С начала 2026 года к компании предъявлены иски на 1,35 млрд руб. Крупнейшие кредиторы — поставщики ресурсов и логистические компании. В частности, «Газпром» добился ареста счетов на 380 млн руб., а логистическая компания «Рейлшип сервис» — на 287 млн рублей. Пермская энергосбытовая компания также подала иск на более 62 млн руб. В марте ООО «Кэпитал-Авто» заявило о намерении инициировать банкротство «Соликамскбумпрома», после того как суд аннулировал мировое соглашение и ввёл принудительное исполнение взыскания на сумму более 40 млн руб.

