И.о. заместителя главы Перми по социальной сфере назначена Ольга Ершова Поделиться Твитнуть

Ольга Ершова / фото с личной страницы в соцсети

ВКонтакте

Стало известно о назначении Ольги Ершовой на должность исполняющей обязанности заместителя главы администрации Перми, которая будет курировать социальный блок. Об этом пишет газета «Звезда».

Ольга Ершова до этого возглавляла городской департамент образования.

Ранее эту должность занимала Екатерина Мальцева, которая в середине июля 2026 года объявила о своём уходе в связи с переходом на работу в одну из околоправительственных структур в Москве.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.