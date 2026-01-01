Заместитель главы Перми Екатерина Мальцева уходит с должности Её обязанности будет исполнять Ольга Ершова Поделиться Твитнуть

Екатерина Мальцева

permkrai.ru

Заместитель главы Перми по социальной сфере Екатерина Мальцева покидает свой пост в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщает газета «Звезда».

По данным издания, Мальцева планирует завершить свою деятельность в администрации в августе и трудоустроиться в Москве, где будет работать в околоправительственных организациях. Обязанности заместителя главы по социальному направлению временно возьмёт на себя начальник департамента образования Ольга Ершова.

Отмечается, что муж Екатерины Мальцевой с 2024 года проживает и работает в Москве, занимая должность старшего прокурора в управлении Генеральной прокуратуры РФ. Ранее он служил в прокуратуре Пермского края.

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