В пермской полиции рассказали подробности смертельного ДТП у краевого суда Женщину задавил автобус, когда она переходила дорогу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стали подробности смертельной аварии, которая случилась утром 3 августа возле здания Пермского краевого суда.

Как сообщили «Новоому компаньону» в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, в 8 час 29 мин по ул. Екатерининской со стороны ул. Василия Клименко двигался автобус «ЛИАЗ» под управлением водителя 1972 г. р., который при повороте налево на ул. Николая Островского допустил наезд на пешехода-женщину 1971 г. р.

«Предварительно установлено, что пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия женщина получила смертельную травму», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в минздраве Прикамье сообщили, что женщина скончалась до приезда медиков.

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