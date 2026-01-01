У здания Пермского краевого суда автобус насмерть сбил женщину
Обстоятельства инцидента выясняет полиция
Утром 3 августа возле здания Пермского краевого суда рядом с перекрёстком улиц Островского и Екатерининской автобус сбил женщину.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло с участием автобуса №78.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили: женщина скончалась ещё до приезда медиков.
«Новый компаньон» направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил.
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