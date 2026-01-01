В Перми стартует акция в поддержку переживших насилие женщин с детьми Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено благотворительной организацией "Территория семьи"

С 3 августа по 3 сентября в Перми пройдёт благотворительная акция «Нежный август», которую проводит организация «Территория семьи». Проект направлен на сбор средств для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия.

Механика акции проста и доступна каждому жителю города, говорят организаторы. В течение месяца пермякам достаточно совершать привычные покупки у партнеров проекта — в кафе, салонах красоты, цветочных магазинах, пекарнях и книжных лавках. Бизнес-партнеры выделили специальные «нежные» позиции (десерты, напитки, букеты или процедуры), часть средств от продажи которых будет перечислена в фонд поддержки. За любую покупку в рамках акции каждый клиент получит в подарок стикерпак с посланиями заботы.

По итогам аналогичной акции прошлого года организация собрала 280 тыс. руб. Эти деньги обеспечили бесперебойную работу двух безопасных квартир в течение двух месяцев, где смогли укрыться 21 женщина и 40 детей. Средства пошли не только на оплату коммунальных услуг, но и на зарплаты специалистов: водителя, куратора заселения, психологов и организационных помощников. Благодаря этой поддержке жительницы могли сосредоточиться на планировании своего будущего.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале 2026 года «Территория семьи» открыла третью безопасную квартиру, поэтому собранные в этом году пожертвования распределятся на содержание всех трёх убежищ. А это: оплата коммунальных услуг, мелкий ремонт и покупка необходимых вещей, работа специалистов, оказывающих срочную бытовую и психологическую помощь.

К инициативе уже присоединились десятки пермских заведений. Среди них — цветочные магазины mono и Chere, ресторан BELKA, бистро «Тайная В.», салоны красоты CHOICE и «Пляж», сеть маникюра WONDERROOM, клиника «Секреты красоты», магазин одежды «Моя девочка», книжный магазин «Пиотровский» и др.

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