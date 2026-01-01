В Перми открылась третья безопасная квартира для пострадавших от насилия женщин с детьми Это временное и безопасное жилье для жертв домашнего насилия Поделиться Твитнуть

Пермская благотворительная организация «Территория семьи» анонсировала открытие новой безопасной квартиры для мам с детьми, пострадавшими от домашнего насилия. Во временном и бесплатном убежище матери получают возможность восстановиться, уладить вопрос с документами и получить юридическую и психологическую помощь. Об этом "Новому компаньону" сообщили в «Территории семьи».

Каждая квартира рассчитана на две семьи, вмещая до четырех детей. В общей сложности три таких убежища могут принять шесть матерей и двенадцать детей. С момента старта проекта, временное безопасное жилье предоставили 137 женщинам и 254 детям.

Открытие третьей квартиры стало экстренной мерой, вызванной резким ростом числа обращений за последние три месяца, пояснили организаторы.

По словам куратора проекта Юлии Скобелкиной, идея создания третьей кризисной квартиры возникла еще в прошлом году. В поисках подходящего помещения и переговорах с арендодателями прошёл почти год. Запуск планировался на конец февраля — начало марта, однако всплеск заявок заставил ускорить процесс.

«Сейчас у нас есть свободные места, и мы можем принять тех, кто остро нуждается в защите. Каждый месяц в организацию обращаются и заселяются около 1-2 мам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. Открытие третьей квартиры приближает нас к тому, чтобы полностью закрыть потребность мам с детьми, оставшихся без жилья», — пояснила она.

В новой безопасной квартире уже живёт мама с детьми. При этом помещение продолжает обустраиваться и требует постоянных расходов на содержание.

Президент ПРОО «Территория семьи» Анна Зуева рассказала, что в НКО столкнулись с непростым выбором: сохранить собственные финансовые ресурсы в условиях экономической нестабильности или оказать помощь большему числу нуждающихся.

«Мы пошли ва-банк и выбрали второе. Нам очень тревожно, ведь это большая дополнительная финансовая нагрузка на организацию. Мы просим жителей Перми подключиться к ежемесячной поддержке проекта. Даже регулярное пожертвование в размере 100 руб. помогает сохранить безопасное жильё для женщин и детей», — пояснила она.

Ежемесячные расходы на содержание одной квартиры составляют около 35 тыс. руб. Открытие третьей точки было вынужденным и срочным, поэтому поддержка проекта сейчас особенно важна.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в поддержку женщин, переживших насилие, прошла акция «Недетские письма». Это формат, в котором сами пострадавшие рассказывают личные истории о пережитом и том, как смогли выйти их такой ситуации.

