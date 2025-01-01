Пермская НКО запустила акцию «Недетские письма» Пермяки могут помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия Поделиться Твитнуть

В преддверии новогодних праздников пермская благотворительная организация «Территория семьи», которая помогает женщинам, пережившим насилие, запустила акцию «Недетские письма». Её цель — поддержка многодетных матерей, женщин, пострадавших от домашнего насилия, и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Недетские письма» — это новый формат, с его помощью подопечные организации написали письма, в которых рассказали свои истории. Женщины описали свой пережитый опыт и поделились своими сокровенными желаниями. Это не просьбы о новых туфлях, модных платьях или поездке на море. Женщины простят о другом: о помощи психолога, о продуктовых наборах или юридической консультации, чтобы бывший муж или сожитель-абьюзер не отобрал у них детей.

Пока опубликованы три письма. В одном из них многодетная мама рассказала, как на протяжении нескольких лет её избивал, насиловал и унижал муж, но она не могла уйти от него из-за тотального контроля с его стороны. Лишь недавно ей тайком удалось сбежать в безопасную квартир, где она сейчас находится с детьми. Письмо другой женщины посвящено тому, как она выживает в комнате общежития со своей дочкой. У них не хватает денег даже на еду, поэтому она обращается за помощью с продуктовыми наборами. В третьем письме пермячка делится своим опытом участия в швейном коворкинге «Территории семьи»: вместе с дочерями она шьет одежду для нуждающихся семей.

Отметим, акция «Недетские письма» проходит уже во второй раз. На собранные средства пострадавшим от насилия женщинам оказывается реальная помощь. Поддержать их можно по ссылке.

