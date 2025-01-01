Пермская НКО запустила акцию «Недетские письма»

Пермяки могут помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия

Недетские письма

Фото: «Территория семьи»

В преддверии новогодних праздников пермская благотворительная организация «Территория семьи», которая помогает женщинам, пережившим насилие, запустила акцию «Недетские письма». Её цель — поддержка многодетных матерей, женщин, пострадавших от домашнего насилия, и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Недетские письма» — это новый формат, с его помощью подопечные организации написали письма, в которых рассказали свои истории. Женщины описали свой пережитый опыт и поделились своими сокровенными желаниями. Это не просьбы о новых туфлях, модных платьях или поездке на море. Женщины простят о другом: о помощи психолога, о продуктовых наборах или юридической консультации, чтобы бывший муж или сожитель-абьюзер не отобрал у них детей.

Пока опубликованы три письма. В одном из них многодетная мама рассказала, как на протяжении нескольких лет её избивал, насиловал и унижал муж, но она не могла уйти от него из-за тотального контроля с его стороны. Лишь недавно ей тайком удалось сбежать в безопасную квартир, где она сейчас находится с детьми. Письмо другой женщины посвящено тому, как она выживает в комнате общежития со своей дочкой. У них не хватает денег даже на еду, поэтому она обращается за помощью с продуктовыми наборами. В третьем письме пермячка делится своим опытом участия в швейном коворкинге «Территории семьи»: вместе с дочерями она шьет одежду для нуждающихся семей.

Недетские письма

Фото: «Территория семьи»

Отметим, акция «Недетские письма» проходит уже во второй раз. На собранные средства пострадавшим от насилия женщинам оказывается реальная помощь. Поддержать их можно по ссылке.

