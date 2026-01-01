Аэропорт на севере Прикамья упал в цене до 104 млн рублей В 2025 году актив экс-депутата ЗС Александра Флегинского был выставлен на продажу за 390 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Авито"

Владелец бывшего аэропорта в городе Березники, предприниматель Александр Флегинский, снизил цену на продаваемый актив. Как следует из объявления на сайте «Авито», стоимость имущественного комплекса теперь составляет 104 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», ещё в марте этого года собственник был готов продать его минимум за 180 млн руб., а в январе 2025 года стартовая цена составляла 390 млн руб.

В лот входят земельный участок площадью 135 га, здания промышленного, логистического и административного назначения общей площадью 8 тыс. кв. м (гостиница-общежитие, гаражи, котельные, склады), а также капитальные скважины с артезианской водой и парковка на 500 машино-мест.

По условиям продавца, объект можно не только купить, но также взять в аренду или обменять. Имуществом управляет ООО «Аэропорт Березники».

Регулярные пассажирские рейсы из этого порта не выполняются с 2001 года, когда он был исключен из федерального реестра гражданской авиации. Асфальтобетонная взлетно-посадочная полоса длиной 1,5 тыс. м была рассчитана на прием судов весом до 30 тонн, после чего периодически использовалась малой авиацией. В профильных сервисах для планирования полетов аэродром значится как заброшенный.

Александр Флегинский, ранее занимавший пост депутата краевого заксобрания от Перми, приобрел комплекс в 2008 году. В 2023 году ФНС инициировала процедуру банкротства управляющей компании ООО «Аэропорт Березники», однако предприятие сумело расплатиться с долгами и продолжить работу.

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