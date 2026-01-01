В Прикамье продаётся территория бывшего березниковского аэропорта Земельный участок с инфраструктурой выставили на продажу за 180 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Авито"

На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставлен на продажу участок земли площадью 135 га, ранее принадлежавший аэропорту города Березники. Помимо самого земельного участка, покупателю предлагается приобрести целый комплекс объектов инфраструктуры, включая здания различного назначения общей площадью около 8 тыс. кв. м.

Среди представленных объектов значатся:

— гостиница-общежитие,

— гаражи,

— котельные,

— складские помещения,

— капитальные артезианские скважины,

— парковочная зона на 500 автомобилей.





Предложение предусматривает три варианта сделки: покупку, аренду либо обмен. Стоимость всего комплекса составляет 180 млн руб.

Объект управляется ООО «Аэропорт Березники». Однако регулярное авиасообщение прекратилось ещё в 2001 году. После исключения порта из госреестра гражданской авиации аэропорт использовался эпизодически лишь малыми самолётами. Полоса аэродрома, выполненная из асфальтобетона, имеет длину 1,5 км и способна принять воздушные суда массой до 30 тонн.





С течением времени имущество перешло в собственность пермского предпринимателя Александра Флегинского, который приобрел этот актив в 2008 году. Позже, в 2023 году, Федеральная налоговая служба пыталась инициировать процедуру банкротства предприятия, однако долги были погашены.

