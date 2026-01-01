В двух городах Прикамья за два дня августа выпала месячная норма осадков Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Кунгуре за 1 и 2 августа выпала месячная норма осадков — 80 мм. В субботу осадки составили 55 мм, а в воскресенье — 25 мм. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Аналогичная ситуация наблюдалась ещё в одном городе Пермского края — Осе.

Месячная норма осадков за два дня августа также достигнута на нескольких метеостанциях Свердловской области: Висим, Нижний Тагил, Карпинск, Краснотурьинск, Кытлым и Североуральск.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в июле в ряде территорий Прикамья выпало до трёх месячных норм осадков.

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