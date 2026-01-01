В июле в Прикамье выпало до трёх месячных норм осадков Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги погоды в июле на территории Пермского края. Прошлый месяц в южной части Пермского края оказался исключительно редким по сочетанию аномальной жары и обильных осадков. На севере региона месяц прошел в рамках климатической нормы, с количеством дождей, не превышающим среднего значения.

Теплая погода наблюдалась в первой и третьей декадах июля, тогда как во второй температура была близка к климатической норме. В первой декаде отмечался кратковременный перенос тепла с юга, который привел к повышению температуры до +29…+32°C днем 6 июля. Третья декада месяца оказалась особенно жаркой, с температурой на 5-6°C выше нормы.

Средняя температура июля варьировалась от +19,3°C в Бисере до +21,9°C в Чайковском, а в Перми составила +21,2°C. Эти показатели оказались на 2,5°C выше нормы на севере, на 3°C в среднем по краю и даже на 3,2°C в Бисере. В Бисере июль занял второе место среди самых теплых месяцев после 1998 года. В Перми этот месяц разделил 7-9 места в рейтинге теплых, став одним из самых жарких в XXI веке наряду с июлем 2004 года и оказавшись теплее, чем июль 2020 года. В Чердыни июль также вошел в топ-7 самых теплых месяцев и стал вторым по теплу в XXI веке.

В Перми в июле было зафиксировано шесть дней с максимальной температурой +30°C и выше. Самым жарким днём месяца стало 27 июля, когда температура поднялась до +33°C и выше, а в Лысьве достигла +34,8°C. Этот день стал самым жарким за последние три года в Пермском крае.

Однако июль запомнился не только жарой, но и разрушительными паводками, вызванными аномальными ливнями на юге и востоке края. Основное количество осадков выпало с 10 по 18 июля. Наиболее интенсивные дожди наблюдались на юге края и в центральных районах, тогда как на севере осадки были значительно меньше.

В результате за месяц в разных районах края выпало от 39 мм в Усть-Черной до 274 мм в Октябрьском, что составляет около трех месячных норм. Пермь и Оханск также оказались среди лидеров по количеству осадков, с показателями 150 мм, а третье место занял Кын с 146 мм.

В июле произошло пять дождевых паводков, два из которых имели беспрецедентный характер. 10-11 июля в Кыне уровень воды в р. Сухой поднялся на 3,9 м, что привело к сносу мостов, повреждению 10 домов и гибели одного человека. 13 июля первый паводок на р. Ирень в Октябрьском округе затопил около 10 домов. В ночь на 15 июля ливневый паводок охватил Пермский район и саму Пермь, где за 12 часов выпало до 64 мм осадков, а за сутки — до 76 мм. Самым мощным и разрушительным стал паводок 18 июля в Октябрьском округе, который затронул более 10 населенных пунктов, повредил множество жилых домов и несколько прудов.

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