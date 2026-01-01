На лесозаготовительном комбинате в Прикамье ввели процедуру наблюдения Арбитраж также признал обоснованными требования трёх кредиторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края ввёл в отношении ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» (СЛЗК) процедуру наблюдения. Временным управляющим утверждён Евгений Леляев. Слушания по результатам процедуры наблюдения суд назначил на 26 октября 2026 года.

Арбитраж также рассмотрел заявления кредиторов предприятия и признал обоснованными их требования, включив их в реестр. По определению суда от 23 июля 2026 года, в него вошли Межрайонная ИФНС России № 21 по Пермскому краю с суммой требований более 6,9 млн руб., ООО «Плитпром» с суммой требований 35,3 млн руб. и ПАО «Пермэнергосбыт» — 4,1 млн руб.

Напомним, производство по делу о банкротстве в отношении СЛЗК было возбуждено в начале 2025 года. Инициатором ещё в 2020 году выступило ООО «Плитпром» (специализируется на производстве фанеры). Суд тогда отказал в введении процедуры наблюдения, потому что задолженность была погашена. Но позже «Плитпром» уточнил требования, и дело возобновилось. Также процедуру инициировала налоговая служба, затем иск о взыскании задолженности за электроэнергию подала энергетическая компания.

По данным на 1 июля 2026 года, долг СЛЗК перед ФНС составлял 20,4 млн руб. А по информации ФССП, у компании суммарно накопилось долгов на 232 млн руб.

В 2025 году при выручке 281,3 млн руб. комбинат показал чистый убыток в 6,5 млн руб. Также отмечаются низкая текущая ликвидность и убыточность.

ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат», зарегистрированное в 2001 году, производит шпон, фанеру, деревянные плиты и панели. С сентября 2025 года генеральным директором компании является Алексей Малышев. Основные владельцы — Ольга Неясова (90%) и Валентина Катаева (10%). Согласно информации на официальном сайте, СЛЗК был основан более 60 лет назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР и специализировался на производстве клеёной фанеры, мебели, столярных изделий, строительных деталей, сборных казарм и радиационно-модифицированных продуктов.

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