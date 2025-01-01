Пермский «Плитпром» хочет обанкротить лесозаготовительный комбинат в Соликамске Заявление зарегистрировано в суде Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал заявление ООО «Плитпром» о признании ОАО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» (СЛЗК) банкротом. На информацию в картотеке суда первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Сумма претензий не разглашается. Следующее заседание суда назначено на 29 января.

Согласно судебным материалам, к числу кредиторов СЛЗК также может присоединиться ПАО «Пермэнергосбыт». В начале декабря энергокомпания подала иск о взыскании с комбината 2,3 млн руб. за сентябрьскую задолженность по электроэнергии. Кроме того, свои требования к СЛЗК предъявила Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю. На момент подачи заявления (29 сентября) общий долг комбината перед налоговой службой составлял 6,9 млн руб.

Ранее ООО «Плитпром» уже обращалось в суд с иском о банкротстве СЛЗК. В январе 2020 года сумма требований кредитора составляла 5,4 млн руб. Однако суд отказал в удовлетворении иска и введении процедуры наблюдения, поскольку задолженность была полностью погашена. Позже «Плитпром» уточнил свои требования, и дело о банкротстве было возобновлено.

ООО «Плитпром», созданное в 2003 году, специализируется на производстве фанеры и фанерованных деревянных панелей. Компания принадлежит ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В 2021 году контроль над «Плитпромом» перешёл к семье предпринимателя Вячеслава Ляндаева, который владеет 38,66% акций. Его сын Евгений Ляндаев, занимающий должность генерального директора, контролирует 29,9% акций, а бизнесмен Александр Митрофанов — 20,1%.

ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат», зарегистрированное в 2001 году, производит шпон, фанеру, деревянные плиты и панели. С сентября текущего года генеральным директором компании является Алексей Малышев. Основные владельцы — Ольга Неясова (90%) и Валентина Катаева (10%). Согласно информации на официальном сайте, СЛЗК был основан более 60 лет назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР и специализировался на производстве клеёной фанеры, мебели, столярных изделий, строительных деталей, сборных казарм и радиационно-модифицированных продуктов.

