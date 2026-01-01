Общественный транспорт Перми меняет расписание вечерних рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городской департамент транспорта Перми объявил о предстоящих изменениях в расписании вечерних автобусных и трамвайных рейсов по будням. Эти изменения, основанные на анализе пассажиропотока и дорожной ситуации, начнут действовать с понедельника, 3 августа, и затронут большинство городских маршрутов.

Департамент рекомендовал следить за обновлениями по каждому маршруту на официальном сайте МКУ «Гортранс». Судя по представленной информации, количество рейсов немного уменьшится.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 3 августа будет изменено расписание восьми автобусных маршрутов. Это связано с перекрытием участка ул. Борчанинова.

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