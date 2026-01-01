Спасённых после загрязнения уток выпустили в водоёмы Пермского округа Поделиться Твитнуть

Фото: страница Ольги Андриановой ВК / vk.ru/andrianova_za_pmo

Сотрудники администрации Пермского муниципального округа провели субботник на берегу р. Мулянки, в которую ранее попали нефтепродукты.

Как сообщила глава округа Ольга Андрианова, около 30 человек приняли участие в мероприятии по благоустройству природной территории. Они очищали почву от загрязнений, убирали ветки, бытовой мусор, косили траву и сразу упаковывали её, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в воду.

фото из соцсетей Ольги Андриановой

По словам Андриановой, за две недели работы специализированных организаций и волонтёров река заметно преобразилась, но защитные боны пока остаются на берегах на случай осадков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнений. Глава округа также сообщила, что спасённых уток уже выпустили в водоёмы у д. Петровка и других чистых мест округа.

Ольга Андрианова также с сожалением отметила, что мусора на берегах Мулянки оказалось очень много, и значительная его часть — это отходы, оставленные людьми, от бытового мусора до строительных материалов. «Давайте будем более ответственными и будем вывозить отходы в специально отведённые места, а не оставлять их на природе», — обратилась она к жителям.

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