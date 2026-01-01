На реках Пыж и Мулянка в Перми продолжается ликвидация последствий перелива сточных вод Работы ведутся параллельно на четырёх участках Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

О ходе работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реках Пыж и Мулянка на заседании межведомственной рабочей группы в понедельник, 27 июня, доложили специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Для предотвращения плёночных загрязнений и протечек нефтепродуктов на поверхности воды, поступающих в Каму, на участке №4 «р. Мулянка ул. Строителей — Красный Октябрь» в устье Мулянки перед впадением в Каму в выходные был установлен дополнительный боновый рубеж.

В районе лодочной станции в м/р Красный Октябрь зафиксировано вторичное загрязнение, вызванное подъёмом нефтяной пленки из-за движения судов. С середины недели на участке работ №3 «р. Мулянка — ул. 2-я Мулянская. Пляж» специалисты приступят к мойке и обработке надводных строений.

За 10 дней планируется завершить очистку берега на территории от Красного Октября до пешеходного моста на ул. Куфонина. Ограждена лодочная станция на участке №2 от ул. Куфонина до базы отдыха «Манки Ривер Парк», очищен берег, начинается обработка сорбентом. Также зачищена акватория у «Манки Ривер Парк», установлены дополнительные боновые ограждения, идёт расчистка камыша и сбор остаточного загрязнения с помощью скиммеров.

Дополнительный рубеж бонов планируется установить на участке работ №1 «р. Мулянка, Сбербанк — р. Пыж» перед мостом на ш. Космонавтов. На территории от Сбербанка до завода ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» специалисты вырубают загрязнённые нефтепродуктами насаждения.

В районе защитной дамбы на р. Пыж работает катамаран: специалисты очищают боновые заграждения перед плотиной и вывозят собранные отходы. Для оценки масштаба загрязнения предприятие проводит спутниковое картографирование местности.

Дмитрий Беланович, заместитель председателя краевого правительства, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, обратил внимание на возможные дожди и попросил специалистов уделить особое внимание р. Пыж, чтобы не допустить распространения загрязнения вниз по течению.

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