В радиусе 100 км вокруг Перми запретили летать гражданским самолётам Аэропорт Большое Савино закрыт Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Перми в 09:47 введён режим «Ковёр» с радиусом действия 100 км.

Как правило, такой режим связан с полным прекращением полётов гражданском авиации на определённой территории и вводится с целью исключить риски для пассажирских самолётов во время работы ПВО.

В Росавиации подтвердили, что в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Напомним, в Пермском крае 2 августа в 9:20 введён режим «Беспилотная опасность». Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям Прикамья рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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