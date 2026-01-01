В Пермском крае 2 августа введён режим беспилотной опасности
Жителям Прикамья рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике
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В Пермском крае в 9:20 введён режим «Беспилотная опасность», сообщили в минтербезе региона.
Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям Прикамья рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Номер вызова экстренных служб — 112.
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