В Прикамье начались съёмки комедии с Глафирой Тархановой Фильм «Баба Яга на каникулах» снимают в двух локациях региона Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Дмитрия Махонина

Деревня Шемети Добрянского округа и архитектурно-этнографический музей «Хохловка» стали декорациями для новой полнометражной комедии «Баба Яга на каникулах».

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, режиссёром картины выступил Карен Захаров, а производством занимается компания «Фреш-фильм», основанная продюсером Арменом Ананикяном и актером Михаилом Галустяном. В актерский состав вошли Людмила Артемьева, Александр Ильин, Ян Цапник и Глафира Тарханова.

Как писал «Новый компаньон», ранее кинокомплекс «Студия РоЕл» приступил к работе над 12-серийным детективным триллером «Наследник». Проект создается по заказу телеканала НТВ при активной поддержке Пермской кинокомиссии, которая помогает организовывать масштабный съемочный процесс.

Отметим, успех региона как площадки для киноиндустрии во многом обеспечивает программа рибейта — механизма возмещения части затрат продюсерам. Решение о компенсации принимает экспертный совет при Пермской кинокомиссии (учреждена региональным министерством культуры). Кинематографисты могут вернуть до 50% расходов на съемки при условии привлечения местных специалистов.

С момента запуска программы в 2019 году власти края выплатили кинокомпаниям 158 млн руб. Благодаря этой мере поддержки было реализовано 22 проекта, по итогам которых снято около 30 фильмов.

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