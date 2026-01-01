В Прикамье начали снимать сериал «Наследник» Детективный триллер будет состоять из 12 серий Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Пермской кинокомиссии / t.me/perm_film_commission

В Пермском крае официально дан старт работе над новым многосерийным фильмом. В июле кинокомплекс «Студия РоЕл» приступил к производству 12-серийного детективного триллера «Наследник». Проект создается по заказу телеканала НТВ при активной поддержке Пермской кинокомиссии, которая помогла организовать масштабный процесс.

Действие картины развернется в вымышленном промышленном городе. Главный герой — майор полиции Максим Самойлов (Артём Крылов). Он просыпается на месте жестокого убийства своей невесты Инги и обнаруживает, что все улики указывают именно на него.

Помогать запутавшемуся следователю будет его коллега и возлюбленная Ирина Слепцова в исполнении Софьи Володчинской.

Съёмочная группа планирует задействовать более 20 локаций. По словам представителей местной кинокомиссии, индустриальный ландшафт Прикамья идеально подчеркивает мрачную стилистику повествования и напряженный ритм расследования.

Особенностью производства станет максимальное вовлечение местных кадров. Жителям края достались роли второго плана и эпизодические персонажи. К касту присоединились профессиональные артисты пермских театров.

Фото: телеграм-канал Пермской кинокомиссии / t.me/perm_film_commission

За визуальную составляющую отвечает оператор Егор Басс, а кресло режиссёра-постановщика занял Степан Коршунов, известный по работам «Мастер», «За полчаса до весны» и «Пуля». Авторы сценария — Александр Иштриков и Юрий Голайдо.

Релиз запланирован одновременно на платформе НТВ и ведущих видеосервисах страны.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.