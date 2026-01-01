Новым гендиректором пермского аэропорта официально назначен Николай Тарануха Он сменил на этом посту Светлану Архипову Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Исполнительный директор АО «Международный аэропорт Пермь» Николай Тарануха официально утверждён на пост генерального директора предприятия. Соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 31 июля, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Первым на кадровое назначение обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Тарануха сменил Дмитрия Будрина, который занимал должность технического директора и временно возглавлял общество с начала июня. По данным источников издания, кандидатура Николая Таранухи не была сразу утверждена Росавиацией, поэтому до завершения согласования он работал в статусе исполнительного директора. До назначения в Пермь, с 2021 года, топ-менеджер руководил аэропортом Кемерово в составе холдинга «Новапорт». Его кандидатура уже представлена краевым властям.

Напомним, пост руководителя пермского аэропорта освободился после ухода Светланы Архиповой, которая возглавляла предприятие с 2025 года. Как сообщили в самом аэропорту, Архипова вышла на пенсию, проработав много лет в должности заместителя директора.

С 2015 года пермской воздушной гаванью управляет АО «Международный аэропорт Пермь», за это время у компании сменилось четыре генеральных директора. По итогам 2025 года выручка общества составила 3,256 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,43 млрд руб., увеличившись на 35% по сравнению с 2024 годом.

На сегодняшний день из пермского аэропорта выполняются рейсы в 18 городов России и 8 зарубежных стран. Аэропорт Большое Савино имеет статус совместного базирования — его взлетно-посадочная полоса используется как гражданской авиацией, так и в интересах Минобороны РФ.

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