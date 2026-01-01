Генеральным директором пермского аэропорта стал Николай Тарануха
Прежний руководитель Светлана Архипова вышла на пенсию
Николай Тарануха стал новым генеральным директором Международного аэропорта Пермь, сообщает пресс-служба предприятия.
Николай Тарануха, родившийся в 1978 году в Уфе, окончил Томский государственный университет. Его опыт в гражданской авиации составляет 26 лет. Он начал свою карьеру в авиакомпании «ТомскАвиа» и присоединился к команде «Новапорт Холдинг» с момента его основания. С 2021 года Тарануха возглавлял аэропорт Кемерово, который также является частью холдинга.
Светлана Архипова, которая управляла пермским аэропортом с марта 2025 года, решила покинуть холдинг и уйти на пенсию. Светлана Архипова начала свою карьеру в гражданской авиации 48 лет назад, работая диспетчером по центровке самолетов в Свердловском объединенном авиаотряде. За годы работы она получила множество наград, включая грамоту Министерства транспорта РФ и благодарственное письмо губернатора Пермского края.
Руководство «Новапорт Холдинг» выразило Светлане Архиповой благодарность за её многолетний труд на благо аэропорта Перми и развития гражданской авиации.
