В минтрансе Прикамья рассказали о схеме проезда перекрёстка на улице Грибоедова С 1 августа в Перми в техническом режиме открылся участок трассы ТР-53 Поделиться Твитнуть

Скриншот видео минтранса Пермского края

В пресс-службе краевого минтранса рассказали, как будет организовано дорожное движение на участке трассы ТР-53, который планируется открыть в техническом режиме 1 августа, в районе перекрёстка с ул. Грибоедова.

«Движение с нового участка будет регулироваться светофором. Можно будет повернуть на ул. Грибоедова и в сторону ул. Артёма, а с этих улиц — на новый участок», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, с 1 августа у жителей ЖК «Погода» и ЖК «Грибоедовский» будет дополнительный выезд в направлении центра города.

Пресс-служба минтранса Прикамья

Напомним, ранее в минтрансе Прикамья показали кадры пробного проезда по новому отрезку трассы ТР-53, который соединяет улицы Уинскую и Грибоедова.

Дорожники продолжат наводить порядок параллельно с движением транспорта, а после перейдут к благоустройству и установке шумозащитных экранов. На участке от ул. Грибоедова до р. Талажанки сейчас ведётся переустройство высоковольтных линий электропередачи и устройство фундаментов под эти экраны.

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