В начале августа в техническом режиме откроют участок трассы ТР-53 Автомобилистам будет доступна дорога между улицами Уинской и Грибоедова Поделиться Твитнуть

Скриншот видео минтранса Пермского края

Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края показала кадры пробного проезда по новому отрезку трассы ТР-53, соединяющему ул. Уинскую и ул. Грибоедова. Объект готов к запуску для автомобилистов — движение в техническом режиме откроется уже в эту субботу, 1 августа.

В ведомстве уточнили, что запуск движения позволит оценить реальную пропускную способность узла и синхронизировать работу дорожной инфраструктуры перед полноценным вводом.

Ключевой перекрёсток с ул. Грибоедова возьмёт под контроль новый светофорный объект, который должен обеспечить безопасный выезд на прилегающие городские улицы.

В то же время официальное открытие не означает завершения стройки. Дорожники продолжат наводить порядок параллельно движению транспорта.

После этого на открытом участке продолжатся работы по благоустройству и установке шумозащитных экранов. На участке от ул. Грибоедова до р. Талажанки сейчас идёт переустройство высоковольтных линий электропередачи и устройство фундаментов под шумозащитные экраны.

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