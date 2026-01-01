Травматолог с 15-летним стажем возглавил пермскую больницу им. Тверье Новым главврачом назначен Сергей Булатов Поделиться Твитнуть

Фото: Городская больница им.М.А.Тверье / vk.ru/gkbimtverye

Новым главным врачом Городской клинической больницы им. М.А. Тверье (бывшая МСЧ №9) назначен Сергей Булатов. Он вступил в должность 21 июля. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения в соцсетях.

Сергей Булатов окончил Пермскую государственную медакадемию по специальности «Лечебное дело», прошёл интернатуру по хирургии и начал свою профессиональную деятельность врачом-травматологом-стажёром в 2001 году. За это время приобрел большой опыт оказания медпомощи пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также опыт управления коллективом.

До своего назначения на пост главврача более пятнадцати лет руководил травматологическим отделением ГКБ им. Тверье. С апреля 2024 года занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи, что позволило ему детально изучить административные процессы клиники.

«Сегодня перед новым руководителем стоят важные задачи: развитие одного из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Прикамья, повышение качества и доступности медицинской помощи, внедрение современных подходов к организации лечебного процесса, а также создание комфортных условий для пациентов и сотрудников», — отмечается в официальном сообщении больницы.

Должность главврача оставалась вакантной с марта текущего года. Предыдущий руководитель учреждения Михаил Суханов (сын основателя Института сердца Сергея Суханова) покинул свой пост после шести лет работы во главе медучреждения. Он принял предложение возглавить Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане (Республика Северная Осетия).

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