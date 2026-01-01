Пермский кардиохирург возглавит медицинский центр на Кавказе Должность главного врача больницы им. Тверье сейчас вакантна Поделиться Твитнуть

Потомственный пермский кардиохирург Михаил Суханов, сын основателя Института сердца Сергея Суханова, получил назначение федерального уровня.

С 11 марта Михаил Суханов возглавит Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане (Северная Осетия). Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал «Свежий номер».

С 2020 года Михаил Суханов возглавлял в Перми городскую клиническую больницу им. А. М. Тверье, ранее — медсанчасть № 9. Его преемник пока не назначен, обязанности главного врача временно исполняет Наталья Ермакова.

