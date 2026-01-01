Пермский кардиохирург возглавит медицинский центр на Кавказе
Должность главного врача больницы им. Тверье сейчас вакантна
Потомственный пермский кардиохирург Михаил Суханов, сын основателя Института сердца Сергея Суханова, получил назначение федерального уровня.
С 11 марта Михаил Суханов возглавит Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане (Северная Осетия). Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал «Свежий номер».
С 2020 года Михаил Суханов возглавлял в Перми городскую клиническую больницу им. А. М. Тверье, ранее — медсанчасть № 9. Его преемник пока не назначен, обязанности главного врача временно исполняет Наталья Ермакова.
