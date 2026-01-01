В Перми по ул. Куйбышева, 14 произошло задымление
Пострадавших нет
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В пятницу, 31 июля, в административном здании по ул. Куйбышева, 14 в Перми произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Как уточнили в ведомстве, людей эвакуировали, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что завершены работы по восстановлению электроснабжения в правобережной части Перми.
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