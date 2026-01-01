Завершены работы по восстановлению электроснабжения в правобережной части Перми В работах участвовало 10 единиц спецтехники Поделиться Твитнуть

Пермский филиал «Россети Урал» в 20:10 30 июля сообщил о завершении аварийно-восстановительных работ по возобновлению электроснабжения жителей правобережных районов Перми.

Напомним, сегодня около 12 часов дня во время отражения атаки беспилотников на Пермский край было зафиксировано нарушение в основной электросети в правобережной части города. Без электроэнергии остались жители микрорайонов Акуловский, Железнодорожный и Пролетарский в Дзержинском районе.

В работах по восстановлению электроснабжения были задействованы около 40 человек и 10 единиц спецтехники. В максимально короткие сроки энергетики выполнили перевод части потребителей на резервные схемы.

На момент написания новости, по данным «Нового компаньона», без электроэнергии оставался один многоквартирный дом на ул. Докучаева, электроснабжение которого осуществляется через ведомственные сети. Восстановление электроснабжения в этом доме ожидается в течение получаса.

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