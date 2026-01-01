В трёх микрорайонах Перми пропало электричество На ЛЭП в Дзержинском районе произошла авария Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В 12:00 четверга, 30 июля, четыре пермских микрорайона остались без электричества из-за аварии на ЛЭП. Среди них — Акуловский, Железнодорожный, Комсомольский и Пролетарский.

По информации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Перми», отключение света связано с аварией на линии электропередачи в Дзержинском районе.

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