Из Перми задерживаются вылеты в Махачкалу и Анталью Рейсы сдвигаются на несколько часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пятницу, 31 июля, из Перми задерживаются вылеты в Махачкалу и Анталью. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс A4 4018 авиакомпании «Азимут» отправится в Махачкалу в 10:30 вместо 06:50. А рейс U6 1559 перевозчика Ural Airlines сдвигается на 01:20 1 августа. Изначально вылет планировался 31 июля в 23:30.

Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим беспилотной опасности.

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