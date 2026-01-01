В Пермском крае действует режим беспилотной опасности Номер экстренных служб — 112 Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 31 июля в 8 утра по местному времени ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили быть внимательными и не поддаваться панике.

Также в минтербезе напомнили номер экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что за два дня над Пермским краем сбили 53 беспилотника.

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