В Пермском крае действует режим беспилотной опасности
Номер экстренных служб — 112
В Пермском крае 31 июля в 8 утра по местному времени ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.
Как сообщили в ведомстве, все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили быть внимательными и не поддаваться панике.
Также в минтербезе напомнили номер экстренных служб — 112.
Ранее сообщалось, что за два дня над Пермским краем сбили 53 беспилотника.
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