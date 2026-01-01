Над Пермским краем за два дня сбили 53 беспилотника Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 29 июля над регионом сбили 23 БПЛА, 30 июля — ещё 30.

В результате отражения атаки 30 июля незначительно повреждены два нежилых строения. Сейчас оперативные службы занимаются устранением последствий. Обломки одного из сбитых дронов упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших нет, отметил глава края.

«Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это неслучайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что министерство обороны принимает все меры для защиты как населения, так и предприятий. Службы экстренного реагирования работают круглосуточно.

«Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша сила — во взаимной поддержке и единстве!» — сказал губернатор.

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