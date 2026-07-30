В Перми нужный ресторан поможет найти телеграм-бот В городе впервые заработало мобильное гастрономическое поисковое приложение Поделиться Твитнуть

В Перми впервые заработало гастрономическое поисковое приложение в «телеграм» с картой заведений города. Мини-приложение «мммбот» для поиска кафе, ресторанов, баров и других подходящих заведений разработала и запустила команда молодёжного медиа m.perm.

Пользователям мини-приложения доступны интерактивная карта, поиск по категориям, авторские тематические подборки (например, «Где поесть после 22:00») и карточки заведений — в одном интерфейсе. Пользователю не нужно переходить между разными сервисами или устанавливать отдельное приложение — бот работает по ссылке в «телеграме».

Первую версию гастрономического бота команда запустила в 2025 году, за год им воспользовались около 5 тыс. человек.

На старте в приложении представлены около 130 заведений. Команда планирует регулярно пополнять базу и добавлять новые места, новые тематические подборки, персонализированные рекомендации; а также совершенствовать бот и внедрять в него дополнительные функции для поиска и выбора мест.

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